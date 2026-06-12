La plaza Virrei Amat de Barcelona será 'Salvat-Papasseit' y unos jardines serán 'Benet i Jornet'

Archivo - La ciudad de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nomenclátor del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado definitivamente cambiar el nombre de la plaza Virrei Amat por el del poeta Joan Salvat-Papasseit recuperando el nombre aprobado en 1933, a petición del Distrito de Nou Barris "a raíz de un acuerdo del plenario y de una iniciativa ciudadana con amplio apoyo".

Lo ha decidido en su última ponencia, en la que ha decidido el nombre de 30 espacios de la ciudad, 12 de ellos con nombres femeninos, informa el Ayuntamiento en un comunicado este viernes.

Entre los homenajes más destacados está el del dramaturgo Josep Maria Benet i Jornet, nombre con el que se bautizará a unos jardines en Sant Martí entre las calles Tànger y Pamplona, reconociéndolo como uno de los autores más célebres del teatro catalán.

También se ha decidido reconocer al arquitecto Joan Antoni Solans con una plaza, a los escultores Josep Maria Subirachs y Manolo Hugué con unos jardines y una calle respectivamente, a la escritora Teresa Pàmies con una calle, la escritora Isabel Clara-Simó un pasaje, y dos jardines para la novelista Anna Maria Moix y el pintor Joan Josep Tharrats.

Una plaza se dedicará al Capitán Trueno (personaje creado por el escritor Víctor Mora) en el distrito de Gràcia, donde también se ubicarán los jardines de Luis Eduardo Aute entre las calles Esteve Terradas y avinguda Vallcarca.

PLACAS Y ATRILES

Se homenajeará con una placa de memoria al meteorológo Eduard Fontserè en la calle Nou de la Rambla 24, al exalcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Lluís Hernàndez en la calle Agustí Milà 58, y al músico y activista Jordi Fàbregas en Gràcia.

También ha decidido recordar con un atril en el Parc de la Ciutadella el nacimiento de los partidos políticos de masas y, por otro lado, al movimiento vecinal y a Joan Antoni Solans en el Parc de l'Espanya Industrial.