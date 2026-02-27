El pleno de Barcelona aprueba 2 mociones que piden aplicar la reforma de ley en multirreincidencia

El pleno de febrero del Ayuntamiento de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes dos propuestas de Junts y del gobierno del PSC para instar al Gobierno central a aplicar la reforma de la ley en multirreincidencia, una vez se apruebe definitivamente.

Las propuestas, que han contado con los votos favorables de PP y Vox y las abstenciones de BComú y ERC, han llegado al pleno pocas horas después de que el gobierno del alcalde, Jaume Collboni, Junts y PP formalizaran su acuerdo para destacar la importancia de la aplicación de la nueva regla en la capital catalana.

Ambas iniciativas reclaman más recursos para el sistema judicial barcelonés para afrontar los juicios a delincuentes multirreincidentes y el tercer teniente de alcalde de Seguridad del consistorio, Albert Batlle, y el líder de Junts, Jordi Martí, han coincidido en que es una lucha para reducir la percepción de seguridad en Barcelona.