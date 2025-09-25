El pleno de la Diputación de Barcelona exige el alto al fuego "inmediato y permanente" en Gaza

Imagen del pleno de septiembre de 2025 en el Paranimf de la Diputación de Barcelona. - ROSER GARCIMARTIN - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

Aprueba una moción en pleno de septiembre en la que pide crear un estado palestino

BARCELONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Barcelona ha aprobado este jueves una moción que condena el "genocidio y las vulneraciones del Derecho Internacional cometidas por Israel contra la población civil palestina, además de exigir un alto al fuego inmediato y permanente, el levantamiento del bloqueo en Gaza y el cumplimiento de las resoluciones de la ONU".

En un comunicado, la institución ha explicado que la moción también apoya una futura cimera de paz, la defensa de una solución justa "basada en el derecho internacional, la creación de un estado palestino soberano y su reconocimiento como miembro de pleno derecho de la ONU".

El texto rechaza y combate "el antisemitismo, la islamofobia y todos los discursos de odio", además de pedir reforzar protocolos institucionales de prevención, detección, denuncia y apoyo a víctimas en el ámbito provincial.

EDADISMO

El pleno ha comenzado con la lectura de una declaración institucional por parte de la vicepresidenta primera, Marta Farrés, para que la Diputación se añada al manifiesto por una "sociedad libre de edadismo", coincidiendo con el Día Internacional de las personas mayores el 1 de octubre.

"La corporación hace una llamada a reconocer la dignidad en todas las edades, a implementar políticas públicas que aseguren la igualdad y participación, y que garanticen derechos y oportunidades en todos los ámbitos de la vida que fomenten un envejecimiento activo y combatan la exclusión", ha añadido.

Por otra parte, el vicepresidente segundo, Dionis Guiteras, ha leído la declaración institucional para incorporar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 18 Cultura en la Agenda 2030 en la que se reafirma el compromiso con las políticas públicas culturales locales.

MÁS ACUERDOS

La sesión también ha aprobado impulsar la revisión y anulación de la sentencia contra Francesc Ferrer i Guàrdia, que fue ejecutado el 13 de octubre de 1909 después de un proceso judicial "marcado por graves irregularidades y una manifiesta falta de imparcialidad", un proceso celebrado después de la conocida 'Setmana Tràgica'.

Asimismo, el pleno ha aprobado la creación del Consorcio Porta Diagonal-Campus Clínic, el Programa sectorial de restauración de patrimonio arquitectónico, la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y de la plantilla de la Diputación y del Organismo de Gestión Tributaria y la adhesión a la Asociación Catalana Clúster de la Industria del Deporte.