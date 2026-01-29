El pleno de la Diputación de Barcelona recuerda a las víctimas de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona)

El pleno de la Diputación de Barcelona de este jueves - EUROPA PRESS

BARCELONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Barcelona ha regresado este jueves al recinto Can Serra con el foco en la suspensión de Rodalies, y la sesión ha empezado con la lectura de una declaración por las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) y por la del temporal en Palau-sator (Girona).

Durante la pandemia, el pleno de la Diputación abandonó Can Serra para celebrar las sesiones telemáticamente y a continuación se trasladó al Paranimf de la Escola Industrial, ya que la anterior sala, de menores dimensiones que la actual, no cumplía con las restricciones por el Covid-19, han indicado fuentes de la corporación a Europa Press.

A partir de ahora, los plenos ordinarios, que se celebran el último jueves de cada mes, se volverán a desarrollar en Can Serra, si bien podrían trasladarse al Paranimf en casos puntuales y excepcionales, aprovechando el mayor espacio que ofrece, han explicado las mismas fuentes.

RODALIES

Durante el pleno, se ha aprobado una moción presentada por Junts y que ha contado con el apoyo de ERC, Comuns, Tot per Terrassa (TxT), Junts per Igualada e Impulsem el Penedès, la abstención del PSC y los votos en contra de PP y Vox, en la que la oposición ha expresado su "preocupación" por el accidente de Gelida y la gestión del servicio de Rodalies.

La diputada de ERC Olga Serra ha sostenido que el servicio de trenes no es un "capricho político, es una necesidad urgente" y ha reclamado soluciones reales, más allá de intereses partidistas de mirada corta, con recursos encima de la mesa de los que se garantice su ejecución.

El portavoz juntaire Raül Garcia ha lamentado la "semana trágica a nivel de movilidad" que se ha vivido en Catalunya la última semana, sumada a una reiterada anormalidad del servicio, que ha defendido solucionar con un traspaso real de las competencias a Catalunya que considera que no se está produciendo actualmente.

La portavoz de los Comuns, Aïda Llauradó, ha recordado que "durante demasiado tiempo, los de siempre han estado defendiendo el Quart Cinturó y la ampliación del aeropuerto" y que ahora se está demostrando cuál tiene que ser la prioridad de Catalunya, por la que ha asegurado que seguirán luchando.

Finalmente, la presidenta de TxT, Rosa Boladeras, ha instado a "no normalizar este caos, ni el retraso constante, ni la suspensión de servicios, ni la falta de información a las personas" que, ha señalado, Terrassa sufre directamente con el colapso económico que provoca la R4.

PSC, PP Y VOX

Por su parte, la portavoz socialista, Marta Farrés, ha asegurado que desde el PSC entienden y comparten que la situación de Rodalies es grave pero ha pedido "poner el foco donde toca", que son las inversiones, y ha recordado que en estos momentos el Govern está dotando los mayores recursos de su historia reciente a la red de Rodalies.

El portavoz de Vox, Jordi Albert, ha sostenido que tanto el accidente de Gelida como el de Adamuz se podrían haber evitado ya que lo que produjo los accidentes "no ha sido ni cambio climático, ni mala suerte, ni piratas informáticos, es mala gestión y falta de inversión".

Desde el PP, su portavoz Daniel Gracia ha asegurado que no aceptarán que "el transporte sirva como excusa para continuar con el mismo nivel de abandono" y ha exigido que este sea el inicio de una etapa de mejora real de la infraestructura de Rodalies.