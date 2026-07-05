Ploatech impulsa un sistema para generar energía termoeléctrica con fuentes hidrotermales submarinas

Maqueta del proyecto LUCY - GENERALITAT

GIRONA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa catalana Ploatech, con sede en Girona, ha iniciado un proyecto para generar energía termoeléctrica en aguas submarinas con fuentes hidrotermales, ha informado este domingo la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat en un comunicado.

El proyecto, conocido como Lucy, busca aprovechar el calor que liberan las grietas del fondo oceánico para producir energía de forma continua y alimentar baterías destinadas a instrumentos científicos y estaciones submarinas permanentes de monitorización.

La iniciativa ha sido desarrollado junto al grupo de investigación ViCOROB de la Universitat de Girona (UdG) y ha contado con 182.000 euros de apoyo de Acció a través de la línea de ayudas para proyectos de investigación y desarrollo empresarial Green en el ámbito del cambio climático.

El cofundador de Ploatech, Manuel Vial, ha explicado que "la falta de una fuente de energía estable hace que, actualmente, muchos sensores submarinos tengan que racionar su funcionamiento", alegando que también sería un método de menor coste que el actual, basado en misiones de barco o en sistemas de cableado.

El proyecto se encuentra en fase de prueba de concepto con un prototipo validado en laboratorio y la compañía busca ahora financiación para desarrollar una versión que pueda probarse en un entorno submarino real.