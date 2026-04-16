La poeta Dolors Miquel, Premi Jaume Fuster de la AELC

La poeta Dolors Miquel - EUROPA PRESS

BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La poeta catalana Dolors Miquel ha ganado el Premi Jaume Fuster, que concede la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) a través de la votación de sus socios, en reconocimiento a su trayectoria.

Dolors Miquel se ha mostrado muy agradecida a que los escritores le concedan el galardón en un momento en que las letras catalanas tienen mucha fuerza y muchos autores y la lengua vive "una ofensiva realmente terrible".

Miquel (Lleida, 1960) es autora de una veintena de poemarios, dos piezas teatrales y dos libros narrativos, entre otros trabajos, y la AELC ha destacado que su figura como poeta, recitadora y agitadora cultural ha adquirido un "protagonismo crucial" en las letras catalanes.

Empezó a publicar en los años 90, con el poemario 'El vent i la casa tancada', que obtuvo el Premi Rosa Leveroni, y posteriormente ha editado 'Llibre dels homes', 'Haikús del camioner', 'El Musot', 'El guant de plàstic rosa' y 'Sutura', entre otros.

En 2021 anunció que dejaba de publicar libros de poesía, pero que continuaría haciendo otros textos literarios bajo el nombre de Lola Miquel, y publicó 'Mata'm psicosi'.

Este año ha publicado 'El pit adormit', un libro a caballo entre las memorias, el ensayo, la reflexión poética y la filosófica.

En su trayectoria ha recibido galardones como el Premi Ciutat de Barcelona por 'AIOÇ', el Premi de Poesia de Sant Cugat a la Memòria de Gabriel Ferrater por 'Misa pagesa', el Premi Ausiàs March por 'El guant de plàstic rosa' y el Premi de la Crítica Serra d'Or y el de la Crítica Catalana por 'Ictiosaure'.