Pol Guasch en la firma de 'Relíquia': "Llevo una semana mirando que no llueva"

El escritor Pol Guasch firma ejemplares de sus libros en la Fira de Llibres de Sant Jordi, a 23 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Hoy, jueves 23 de abril de 2026, Barcelona celebra la Diada de Sant Jordi, una de las festividades más embl - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El escritor catalán Pol Guasch se ha mostrado muy contento este jueves en la Diada de Sant Jordi en Barcelona, donde tiene programadas diversas franjas horarias para firmar su nuevo libro, 'Relíquia', y ha reconocido que tenía muchas ganas de que llegara este día: "Llevo una semana mirando que no llueva".

En declaraciones a Europa Press, ha explicado que 'Relíquia' es un libro que reúne historias personales, por lo que el encuentro entre lector y escritor es un momento para compartirlas: "Es muy emocionante".

Guasch publicó 'Relíquia' este mes de enero, pero ha indicado que ahora empieza a ser el momento en el que la gente se acerca para recibir dedicatorias de esta y de sus dos novelas anteriores.