La Policía Nacional detiene en Barcelona a un presunto asesino buscado por la justicia islandesa

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido este martes en las calles del centro de Barcelona a un fugitivo buscado por las autoridades de Islandia, condenado por un presunto delito de asesinato y que había huido del mismo, informan en un comunicado este viernes.

El cuerpo estaba realizando labores de investigación cuando dieron con el paradero del fugitivo, que se encontraba alojado en un hotel del centro de Barcelona, ante el cual se estableció un dispositivo en las inmediaciones del hotel donde se detuvo al delincuente.

Al hombre le constaba una orden de detención por Islandia por un presunto delito de asesinato, el cual había realizado con la ayuda de un cómplice.

La víctima presentaba heridas que ponían en peligro su vida por lo que fue trasladada al hospital donde más tarde se certificó su fallecimiento y la autopsia reveló que la víctima sufrió múltiples lesiones, entre ellas quemaduras químicas graves causadas por una sustancia corrosiva, heridas profundas por arma cortante, cortes en las extremidades y un traumatismo contuso en la cabeza.

Por tales hechos el autor enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua.