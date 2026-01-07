La Policía Nacional se incauta de 1.380 plantas de marihuana en Santa Eugènia de Berga (Barcelona)

Platación desmantelada por la Policía Nacional en Santa Eugènia de Berga (Barcelona) - CNP

BARCELONA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional desmanteló el 16 de diciembre una plantación de marihuana en una nave ubicada en Santa Eugènia de Berga (Barcelona), donde se incautó de 1.380 plantas con un peso de más de 271 kilos y detuvo a la persona encargada de su custodia y mantenimiento, ha informado el cuerpo policial en un comunicado este miércoles.

La investigación se inició a principios de noviembre de 2025, gracias a informaciones anónimas que alertaban de la utilización de una nave industrial de grandes dimensiones para el cultivo de marihuana, y la Guàrdia Urbana de Vic (Barcelona) colaboró de manera activa para determinar la ubicación de la misma.

En la nave, que estaba enganchada de forma fraudulenta a la red eléctrica, hallaron a la persona responsable del cultivo, que al percatarse de la presencia de la policía intentó huir, llegando a ocultarse en los conductos de ventilación, pero fue aprehendida y detenida.

En el registro, además de las plantas, se recuperaron aparatos destinados al cultivo y crecimiento de la marihuana, como ventiladores, aires acondicionados, extractores, luces, filtros y bombonas de CO2, y se confiscó un vehículo que figuraba embargado.

El detenido, que tenía un permiso de protección internacional, se encontraba en situación administrativa irregular y se le imputan delitos contra la salud pública y defraudación del fluido eléctrico.