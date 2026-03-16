La Policia Portuaria de Tarragona suma a diez nuevos agentes

Agentes de la Policia Portuaria de Tarragona - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Portuaria de Tarragona ha incorporado a diez nuevos agentes al cuerpo, de los que siete son plazas de nueva creación y tres son agentes eventuales que cubren bajas laborales, informa el Port de Tarragona en un comunicado este lunes.

Los agentes eventuales son mujeres procedentes de la bolsa de trabajo, y las incorporaciones refuerzan la seguridad portuaria.

Los nuevos agentes proceden de procesos selectivos iniciados a finales de 2025, y está previsto que este año se amplíe la plantilla con otras tres plazas.

Los nuevos agentes participan en un programa de mentores con policías de carrera, que les acompañan para facilitar su adaptación progresiva al servicio.

Estos mentores dan "apoyo y orientación", resuelven dudas, transmiten sus conocimientos y comparten experiencias.