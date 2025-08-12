Política Lingüística destaca la creación del Pacte per la Llengua en el primer año de mandato

BARCELONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat ha destacado en su balance del primer año de legislatura la conclusión del Pacte Nacional per la Llengua, después de cuatro años de elaboración, un acuerdo que vincula a partidos, instituciones, entidades, sindicatos, patronales y agentes de la sociedad civil en defensa del catalán como lengua común.

En un comunicado publicado este martes, el Departamento, de nueva creación en el mandato de Salvador Illa, ha destacado que este Pacte Nacional per la Llengua plantea una hoja de ruta hasta 2030 y contempla un presupuesto de 255 millones de euros para 2025.

La Conselleria también ha hecho énfasis en los proyectos aprobados, como el Plan de choque para la enseñanza del catalán en adultos, que ha aumentado la oferta de cursos llegando a las 14.000 plazas o la reactivación de la política lingüística municipal y en la coordinación entre las diversas consellerias para llevar a cabo políticas transversales.

Política Lingüística reconoce que la situación de la lengua es "diversa y compleja", por eso, dicen, han colaborado con departamentos como el de Salud para garantizar el conocimiento del catalán entre los profesionales sanitarios, o Educación, elaborando el Marc per la millora de la Llengua i les Matemàtiques, que incluía un programa de mejora de la comprensión lectora.

Según informan, también se ha colaborado estrechamente con las consellerias de Justicia, para incentivar la ayuda a abogados de oficio para que atiendan en catalán, y con la de Unió Europea y Acción Exterior, para apoyar la petición de la oficialidad del catalán en la Unión Europea.