Política Lingüística otorga becas a 40 proyectos de creación de contenidos en catalán en redes

Algunos de los ganadores de anteriores ediciones de la beca - GOVERN

BARCELONA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat ha otorgado las Beques Propulsió 2026 a 40 nuevos proyectos de creación de contenidos en catalán en redes sociales entre las más de 400 solicitudes presentadas.

Las becas están destinadas a impulsar la creación de contenidos en catalán en las redes y fomentar la profesionalización de los creadores digitales ofreciéndoles recursos y estabilidad creativa, informa el Govern en un comunicado este martes.

En esta tercera edición de la convocatoria, los proyectos seleccionados abarcan una gran diversidad de formatos y temáticas como la divulgación científica, la cultura, la gastronomía, el humor, los videojuegos, la educación, el deporte, la salud o la actualidad.

Por primera vez se ha becado un proyecto conducido en occitano aranés, una pluralidad que para la Generalitat contribuye a ofrecer referentes para todo tipo de públicos e intereses.

Los 40 proyectos, que llegan a 103 desde la primera edición en 2024, desarrollarán durante los próximos meses nuevas series de vídeos para plataformas digitales, contribuyendo a impulsar nuevos talentos de la creación digital en catalán y generar más referentes en lengua catalana en las redes sociales.