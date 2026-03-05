Política Lingüística prevé aumentar un 43% su presupuesto y alcanzar los 85 millones de euros

Francesc Xavier Vila durante la comisión. - PARLAMENT DE CATALUNYA

BARCELONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha anunciado este jueves que el Govern prevé aumentar un 43% la partida de su departamento respecto a 2023, alcanzando los 85 millones de euros en 2026, si se aprueban los Presupuestos.

En una comparecencia en el Parlament, Vila ha apuntado que espera que las negociaciones prosperen para tener "no el mejor, sino el mejor de los mejores" presupuestos para afrontar los muchos retos que afronta el catalán.

De los 85 millones del presupuesto, 65,3 serán para aportaciones a entidades del sector público, como el Consorci per a la Normalització Lingüística, la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural (OSIC) y el Institut Ramon Llull, entre otros, y 17,3 millones se destinarán a subvenciones para el fomento del catalán.

DIGITAL, AUDIOVISUAL Y COMERCIO

Los Presupuestos de 2026 contemplan planes de impulso al catalán en varios ámbitos, entre los cuales la infraestructura digital: el Govern quiere destinar 1,5 millones a corpus, traductores y textos a voz, entre otros, en catalán, aranés y lengua de signos catalana (LSC).

Buscará también como desarrollar un programa de relaciones públicas con empresas tecnológicas y velar por la calidad lingüística en las tecnologías del lenguaje y la IA.

Se reforzará el audiovisual en catalán con 6 millones de euros, con líneas para cine (doblaje, subtítulos o interpretación en LSC), creadores de contenido (40 becas Propulsió y apoyo a los Premios Crit) y videojuegos (incorporación del catalán e impulso a la comunidad 'gamer' del territorio).

La Generalitat lanzará un plan de impulso de la lengua en los comercios, dotado con 1,8 millones, que incluirá acciones comunicativas e informativas, colaboraciones con la Agència Catalana de Consum, estudios Ofercat, planes locales de 'Comerços aprenents', y una línea de apoyo a los planes lingüísticos empresariales de 500.000 euros.

Asimismo, Política Lingüística colaborará con otros Departamentos de la Generalitat, entre los cuales Universidades, con iniciativas en grados "lingüísticamente estratégicos", como educación, salud o derecho; Salud, mediante el programa de conversación en catalán, y Educación, con la tercera renovación de la inmersión.

ENTIDADES Y CAMPAÑAS

A nivel local, se desplegará una línea de ayudas para que ayuntamientos pequeños y medianos y entidades sin ánimo de lucro puedan realizar cursos de nivel A1 y A2 (800.000 euros) y otra para que lleven a cabo actividades de aprendizaje informal y fomento del uso (1 millón de euros).

La Conselleria pondrá en marcha una campaña generalista de promoción, colaborará con la celebración de los 50 años de La Bressola, apoyará el Correllengua Agermanat de Baleares y prestará su apoyo a entidades del ámbito.

RECURSOS E INVESTIGACIÓN

El Govern prevé destinar 2,1 millones a actualizar el Termcat, para incluir 9.000 artículos terminológicos nuevos y ampliar las equivalencias catalanas de la terminología de la Unión Europea, con la mirada puesta a la oficialidad del catalán, así como crear 10 nuevos diccionarios, entre los cuales uno sobre sinhogarismo.

También dedicará 2,3 millones al Institut d'Estudis Catalans (IEC), para publicar un nuevo diccionario normativo y reforzar el Observatori de la Qualitat Lingüística.

Asimismo, buscará fomentar los estudios de Filología Catalana con una campaña de promoción y becas por valor de 112.500 euros, y creará un centro especializado de investigación en sociolingüística y política lingüística.

MÁS CURSOS DE CATALÁN

Vila ha explicado que, en 2026, el Consorci per a la Normalització Lingüística habrá alcanzado las 146.700 plazas en un total de 6.365 cursos de catalán; 134.000 plazas (y 5.800 cursos) corresponden al propio consorcio, mientras el resto son convenios con entidades, una modalidad que ha pasado de no existir en 2021 a contar 12.700 plazas (y 565 cursos) en 2026.

A finales de 2025 se comenzó a trabajar en nuevos libros del nivel A1, que se pondrán a la venta este viernes, y en 2026 se desplegará el nuevo curso de dicho nivel, de 90h, así como un nuevo certificado A1 y vídeos explicativos del examen y de su contenido.

Política Lingüística prevé evaluar a lo largo de este año a más de 18.000 personas de su nivel de catalán, con un incremento sostenido que la Conselleria atribuye, en parte, al aumento de personas que quieren acreditar el C2, principalmente para acceder al sistema educativo.

En esa línea, se creará una nueva plataforma de inscripción con varias convocatorias anuales, se modificará el decreto 37/2024 para que los candidatos puedan presentarse a más de un examen al año, y se formará a nuevos evaluadores.

ARANÉS Y LSC

El Govern prevé alcanzar con las instituciones aranesas un acuerdo sobre competencias y financiación, así como prestar apoyo a entidades y proyectos de occitano/aranés por valor de 150.000 euros.

Asimismo, quiere desplegar la estrategia de lengua de signos catalana 2026-2028 y la Ley de LSC, así como completar la publicación de la escala de niveles del Marco Europeo de Referencia, y fomentar su aprendizaje con 200.000 euros.

GRUPOS

La diputada de Junts Carme Renedo ha asegurado estar un poco decepcionada, ha señalado una "pérdida de honor nacional" por parte de PSC y se ha cuestionado qué proyectos no podrán llegarse a realizar debido al bajo presupuesto de la Conselleria.

Marta Vilalta (ERC) ha insistido que no se dan las condiciones necesarias para negociar la aprobación de los presupuestos, ha reclamado el traspaso de la gestión del IRPF a Catalunya y ha dicho que los presupuestos están condicionados por una "falta crónica de recursos" debida al déficit fiscal.

Desde el PP, Pau Ferran ha reprochado al Govern que está alimentando una estructura política "cada vez más grande, más cara y menos eficiente", y que Política Lingüística es ejemplo de allo, así como ha apuntado que la lengua no puede ser utilizada como arma partidista.

El diputado de Vox Manuel Acosta ha subrayado que su partido está en contra de la propia existencia de la Conselleria, que considera "un grosero eufemismo orwelliano que esconde su verdadera intención, imponer el monolingüismo en catalán en todas las esferas de la vida de los ciudadanos".

Susana Segovia (Comuns) ha alertado de que las plazas en cursos de 2026 pueden no ser suficientes para las 130.000 personas que pueden acogerse a la regularización, y ha pedido definir más cómo se ejecutará la "transversalidad" entre Departamentos.

La diputada de la CUP Pilar Castillejo ha asegurado que el presupuesto no está a la altura de la situación y ha señalado una "paradoja": muchas personas pueden o quieren aprender catalán, pero luego no lo pueden usar con normalidad en muchos espacios de la vida cotidiana.

Imma Ferret (PSC) ha destacado que disponer de una Conselleria específica de Política Lingüística es un "hito de país" para promover la lengua y situarla en el lugar que se merece, y dotarla de recursos humanos y materiales.