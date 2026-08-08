Política Lingüística ha subvencionado 119 nuevos juegos de mesa en catalán desde 2023

Diversos juegos de mesa disponibles en catalán. - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat ha impulsado la edición de 119 nuevos juegos de mesa en catalán desde la creación en 2023 de la línea de subvenciones específica, elevando a casi 1.500 el número total de títulos disponibles en catalán.

Entre las obras financiadas se encuentran ediciones en catalán de títulos como 'Micro Macro. Ciutat del Crim', galardonado con el premio Spiel des Jahres, o el juego de estrategia 'Twilight Struggle', informa el Departament en un comunicado este sábado.

Se pueden consultar todos los títulos disponibles a través del programa TotJoc, un buscador en línea gestionado por el Consorci per a la Normalització Lingüística.