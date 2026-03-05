Ponder Trade presenta un nuevo edificio de oficinas sostenible en el 22@ de Barcelona

Edificio de oficinas propiedad de Ponder Trade - PONDER TRADE

BARCELONA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sociedad patrimonial Ponder Trade, especializada en el desarrollo de activos urbanos y del sector de la salud, ha presentado este jueves COR Innovation Factory, un nuevo centro empresarial del distrito 22@ de Barcelona.

Concebido para acoger empresas innovadoras y tecnológicas en la ciudad, la nueva infraestructura cuenta con 3.844 metros cuadrados de superficie alquilable y capacidad para más de 550 profesionales, informa la compañía en un comunicado.

El edificio cuenta con seis plantas de espacios diseñados para adaptarse a diferentes modelos de trabajo y para responder a las nuevas demandas en materia de flexibilidad, sostenibilidad y eficiencia "del cada vez más dinámico y exigente tejido empresarial de Barcelona".

El representante de la empresa Albert Grifols Coma-Cros ha explicado que esta inversión reafirma su interés en crear sociedad "a través de la generación de valor añadido mediante espacios que impulsan la actividad económica, fomentan la colaboración y contribuyen al desarrollo sostenible de la ciudad".

Por su parte, el director de Ponder Trade, Manel Torrents, ha destacado que el 22@ es "el corazón de la innovación en Barcelona, pero en el siglo XIX fue un polo manufacturero", por lo que ha señalado que COR recoge ese legado industrial y lo convierte en un espacio de trabajo contemporáneo.