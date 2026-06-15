La Ponencia Política del PP catalán aboga por un proyecto reformista basado en "la ley y el orden"

El coordinador general del PP de Catalunya, Juan Milián; la diputada en el Parlament Lorena Roldán, y el exdiputado Fernando Sánchez Costa en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP de Catalunya ha presentado este lunes su nueva Ponencia Política, en la que se erige como proyecto reformista basado en "la ley y el orden", y que tendrá que avalar el partido en el 16 congreso que se celebrará el 27 de junio en Barcelona.

Así lo expresa el texto que guiará las políticas del partido en los próximos años y que ha presentado el coordinador general del PP de Catalunya y senador, Juan Milián, en una rueda de prensa este lunes junto a la diputada en el Parlament Lorena Roldán y el exdiputado Fernando Sánchez Costa, ponentes del documento.

Milián ha afirmado que la Ponencia Política del PP catalán, titulada 'Catalunya: libertad, orden y prosperidad', "nace de la convicción de que Catalunya merece más" oportunidades, seguridad, calidad en los servicios públicos, ambición y confianza en el futuro.

"Durante los últimos años, los diferentes gobiernos de la Generalitat han sido más un problema que una solución para los catalanes, sus políticas han agravado problemas tan importantes como la seguridad o la vivienda", ha expresado el senador.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Entre otras cuestiones, la hoja de ruta del partido exige "de forma urgente un nuevo modelo de financiación autonómica, con más recursos y fruto del consenso" entre todas las comunidades autónomas.

El texto subraya que la demora de esta reforma ha agravado la situación financiera de las comunidades autónomas y ha contribuido al deterioro de servicios públicos y, por ello, considera necesario "alcanzar cuanto antes un acuerdo multilateral que garantice una financiación adecuada, exija responsabilidad en la gestión y permita fortalecer el Estado del bienestar".

La Ponencia Política no incluye referencias a posibles pactos con otros partidos políticos y, preguntado explícitamente por Junts, Milián ha destacado que "no es una ponencia que hable de otros partidos", sino de los catalanes.

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