Ponsa apela al consenso: "Después de la pandemia, no podemos entrar en disputas políticas"

BARCELONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La nueva consellera de Cultura de la Generalitat, Àngels Ponsa, ha apelado al consenso político, porque considera que después de la pandemia, no se puede "entrar en disputas políticas", al ser preguntada por las divisiones entre JxCat y el PDeCat.

"Soy una persona de intentar llegar a consenso, no me gustan las divergencias. He trabajado de un lado y otro para intentar aproximar posiciones", ha asegurado Ponsa en una entrevista este miércoles en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

La recién nombrada consellera de Cultura ha descartado valorar las declaraciones de su predecesora en el cargo, Mariàngela Vilallonga, sobre el uso del castellano en TV3: "No comentaré estas declaraciones, no tengo por costumbre juzgar a nadie. Lo que debemos hacer entre todos, y los medios públicos nos deben ayudar, es incrementar el uso del catalán".

Ponsa ha defendido que se está haciendo un buen trabajo en la vertiente del conocimiento de esta lengua, pero "el uso es lo que falta", por lo que ha llamado a hacer un acuerdo de ciudadanía para conseguir que el catalán sea una lengua común y de conexión, en sus palabras.

Preguntada por el perfil que tendrá al frente del departamento de Cultura, Ponsa ha afirmado que buscará el equilibrio, pero evitará la sobreexposición, ya que considera que su labor es "hacer visible al sector y estar a su lado, escucharlo".

"HEREDERA DE CUATRO CONSELLERS"

Ha destacado que es heredera de los cuatro consellers que la precedieron en el cargo, ha deseado que el departamento lo liderase el exconseller Lluís Puig, que reside en Bélgica tras el 1-O, y ha sostenido que "no ha habido ruptura" en las políticas de la Conselleria a pesar de los cambios.

Ponsa ha apuntado que hará "algún pequeño cambio" en el departamento, ha subrayado que lo forma un equipo sólido, y ha explicado que el nadie le ha puesto ninguna condición o veto para hacer cosas en la Conselleria.

Ha señalado que sus prioridades se centrarán en reconvertir las ayudas al sector para hacer frente a la crisis provocada por la Covid-19, así como la cohesión social y el uso de la lengua catalana, sobre lo que ha dicho: "El Estado no nos ayuda, debemos trabajar intensamente".

Ha destacado que están trabajando en el Estatut del Artista y, sobre el aforo en eventos culturales, ha sostenido que trabajarán para incrementarlo, pero que dependerá de la zona, tras lo que ha subrayado que "la cultura es segura y se hacen muy bien los protocolos".