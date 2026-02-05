Ponsatí dice el TJUE certifica que el PE traspasó "todos los límites" al suspender su inmunidad

Archivo - La exeurodiputada Clara Ponsatí - EUROPA PRESS-LORENA SOPENA - Archivo

BARCELONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La exconsellera de la Generalitat durante el 1 de octubre de 2017 y exeurodiputada Clara Ponsatí ha afirmado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha certificado este jueves en su fallo sobre la suspensión de su inmunidad parlamentaria que el Parlamento Europeo traspasó "todos los límites".

"Para levantarnos la inmunidad y contentar a los jueces españoles, el Parlamento Europeo traspasó todos los límites. Es importante que hoy el TJUE lo haya reconocido", ha afirmado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, tras la sentencia que ha anulado la suspensión a Ponsatí, y también al expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y al exeurodiputado Toni Comín.

Sin embargo, ha lamentado que no se pueda capitalizar políticamente esta sentencia: "Con la política catalana rendida ante España, difícilmente se podrá capitalizar esta sentencia ni cualquier otra que nos sea favorable".