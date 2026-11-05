Ponsatí rechaza que sea un "victoria" que el Supremo la haya amnistiado

Archivo - La exconsellera Clara Ponsatí, posa para Europa Press, a 29 de abril de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exconsellera Clara Ponsatí ha rechazado este jueves que la decisión del Tribunal Supremo (TS) de aplicarle la Ley de Amnistía por un delito de desobediencia en la causa del 'procés' no supone una "victoria".

"El Tribunal Supremo, removiendo carpetas, les ha salido mi caso al fondo de un rincón. Parece que han decidido archivar el tema y amnistiarme. No haré el ridículo diciendo que esto es una victoria, porque no lo es", ha sostenido en un apunte en X recogido por Europa Press.

En el auto, la Sala de lo Penal declara extinguida la responsabilidad penal de Ponsatí y acuerda archivar el caso para ella, que no llegó a ser juzgada porque salió del Estado.

En las últimas semanas, el alto tribunal ha aplicado la amnistía a varios miembros del Govern que promovieron el 1-O, como el exvicepresidente Oriol Junqueras y los también exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa.

Todo ello tras el aval del Tribunal Constitucional al perdón del delito de malversación y el respaldo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la medida de gracia.