El Port de Tarragona abre la convocatoria de su XI Premio de Investigación

Publicado: miércoles, 24 septiembre 2025 13:06

   TARRAGONA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La Autoritat Portuària de Tarragona ha abierto la convocatoria del XI Premi d'Investigació Port Tarragona, para profundizar en el conocimiento sobre su puerto y el área de influencia, informa este miércoles en un comunicado.

   Se pueden presentar propuestas de investigación hasta el 31 de marzo de 2026 y las bases del premio se pueden consultar en la web corporativa.

   Es un premio bienal dotado con 8.000 euros y que fomenta la investigación sobre el puerto y su entorno en el ámbito de las ciencias humanas, especialmente de la Historia.

   La edición 2023 recibió 4 proyectos y premió a Antoni Ginot Julià por 'La actividad pesquera en la costa de Tarragona (1350-1615). Entre la cooperación y el dominio feudal', que el Servei de Publicacions del Port prevé editar en 2026.

