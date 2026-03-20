Port de Tarragona abre 3 convocatorias para cubrir 10 puestos de trabajo

Un trabajador del Port de Tarragona - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Autoritat Portuària de Tarragona tiene abiertas tres convocatorias para cubrir un total de 10 puestos de trabajo, con perfiles profesionales distintos, informa este viernes en un comunicado.

Se busca una persona responsable de Infraestructuras, vinculada al ámbito del mantenimiento; dos personas responsables de Operaciones Portuarias, y siete personas técnicas de gestión documental que estarán adscritas a distintos departamentos de la organización; las personas interesadas pueden presentar su candidatura en la web corporativa.

Con la creación de estos nuevos puestos de trabajo, la Autoritat Portuària "refuerza su plantilla para dar respuesta a las necesidades de presente y futuro" derivadas de la transformación de su modelo logístico.

Todas las convocatorias ofrecen un puesto de trabajo en Port Tarragona como personal laboral fijo sujeto al III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.

Los procesos selectivos tienen un formato de concurso-oposición que se desarrollarán entre abril y junio.