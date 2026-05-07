Port de Tarragona acoge por primera vez la asamblea general de Barcelona-Catalunya Centre Logístic

Momento de la reunión - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Port de Tarragona ha acogido este jueves por primera vez la asamblea general de Barcelona-Catalunya Centre Logístic, "la principal del sector logístico catalán", informa la infraestructura en un comunicado.

Asimismo, desde la fundación de la asociación en 1995, es la primera vez que se lleva a cabo una asamblea fuera del entorno del Àrea Metropolitana de Barcelona; con la celebración en Tarragona, la asociación busca "promover sinergias con el territorio y extender las complicidades más allá del gran polo empresarial de Barcelona".

Uno de los temas destacados que se han tratado en la asamblea ha sido la presentación del nuevo Grupo de trabajo de Logística Lleida/Tarragona, que trabajará para impulsar el eje logístico formado por Tarragona-Reus, Tortosa y Lleida.

La asamblea ha estado presidida por el presidente de BCL y de Port de Tarragona, Santiago J. Castellà, acompañado del vicepresidente de BCL y delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, y el director general de BCL, Santiago Bassols.

La celebración de la asamblea general de BCL en Tarragona se enmarca dentro de la presidencia de Port de Tarragona de esta asociación, lo que supuso "un importante punto de inflexión, ya que hasta el momento la organización había estado presidida, en alternancia, por el Puerto de Barcelona o por el CZFB.