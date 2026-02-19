El Port de Tarragona acogerá desde el sábado una exposición antológica del pintor Josep Icart

La exposión de Icart - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tinglado 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona inaugurará este sábado la exposición antológica 'A la recerca de la llum' del pintor tarraconense Josep Icart.

En un comunicado este jueves, el Port ha explicado que la muestra se podrá visitar hasta el 5 de abril y mostrará las diferentes etapas pictóricas de Icart coincidiendo con el 40 aniversario de su muerte.

El hilo conductor de la exposición es la luz: su ausencia, su búsqueda y su destilación, que corresponden a las diferentes fases de la trayectoria del pintor.