Port de Tarragona acude a la convocatoria de ayudas Port Eolmar para ampliar el Moll de Balears

TARRAGONA 5 Mar.

Port de Tarragona se ha presentado a la primera convocatoria de las ayudas Port Eolmar, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), con la finalidad de obtener financiación para la construcción de la segunda fase del Moll de Balears, informa en un comunicado este jueves.

Esta nueva línea de ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia busca adaptar las infraestructuras portuarias y reforzar las capacidades logísticas de los puertos del sistema estatal de interés general de cara al despliegue de las energías renovables marinas, especialmente de la eólica flotante.

Port de Tarragona "cumple todos los requisitos establecidos por el Miteco en esta convocatoria y espera conseguir una dotación económica que complemente la ampliación del Moll de Balears y marque un nuevo punto de inflexión en la estrategia para convertirse en hub en el Mediterráneo para el sector de la eólica marina flotante", explica.

El Consejo de Administración de la Autoritat Portuària de Tarragona, en su última sesión, aprobó que se formalizara la participación en esta convocatoria.

Las ayudas Port Eolmar destinan un total de 82 millones de euros a propuestas presentadas por puertos del Mediterráneo y el objetivo es financiar proyectos de infraestructuras singulares construidas en las zonas de servicio de puertos que cuenten con ubicaciones estratégicas por su zona de influencia, tanto para el mercado español como internacional.