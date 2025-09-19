Port de Tarragona adjudica a Ership y a Noatum la construcción de dos cintas transportadoras. - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Port de Tarragona ha adjudicado a Ership y a Noatum las dos concesiones destinadas a la construcción y futura explotación de un sistema de cintas transportadoras de sólidos a granel, informa en un comunicado este viernes.

En concreto, Ership invertirá 10 millones de euros para construir este sistema de transporte en el muelle de Aragó y Noatum otros 4 millones en el muelle de Castella-Sud.

La instalación de este tipo de transporte horizontal de sólidos a granel optimizará las operativas de descarga y almacenaje de agroalimentarios desde los barcos hasta los almacenes, además de reducir la presencia de camiones, "lo que se traducirá en una reducción de emisiones de CO2 y de partículas en el ambiente".