Port de Tarragona aprueba 43,77 millones en inversiones privadas en la cadena logística del cereal

PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Autoritat Portuària de Tarragona (APT) ha aprobado cinco concesiones para crear almacenes destinados a productos agroalimentarios y una concesión para el servicio de transporte horizontal de graneles sólidos mediante un sistema de cintas transportadoras, por un valor de 43,77 millones de euros.

En un comunicado este martes, la entidad ha señalado que estas seis nuevas concesiones permitirán sumar 40.156,47 m2 más de espacio de almacenamiento y 1,5 millones de toneladas más en el año de productos agroalimentarios.

Las concesiones aprobadas se engloban dentro de un paquete de inversiones privadas previstas de 53,23 millones de euros, del cual quedan pendientes de aprobar una sexta concesión para la construcción de almacenes y una segunda concesión por creación de un sistema de cintas transportadoras que se aprobarán "próximamente".

INVERSIONES EN EL MOLL DE CASTELLA

Las nuevas concesiones en el Moll de Castella se han adjudicado a las empresas estibadoras Euroports, Ership y Noatum.

En el caso de Euroports, supondrá la construcción de una nave de 9.035,2 m2 en Castella - Oest, que comportará una inversión de 8,8 millones de euros, corresponde a un nuevo espacio concesionado por un periodo de 40 años, tendrá que aportar un tráfico mínimo anual de 267.188 toneladas.

En cuanto a la concesión de Ership, esta se ubicará a la parte interior del muelle y ocupará una superficie de 4.019,4 m2, concesionada también por 40 años y con un tráfico mínimo de 120.750 toneladas en el año.

Finalmente, Noatum invertirá 16 millones de euros para la construcción de un almacén de 10.917,92 m2 en Castella - Centre, de nuevo por 40 años y con un tráfico mínimo anual de 462.000 toneladas.

INVERSIONES EN EL MOLL D'ARAGÓ

Por su parte, las nuevas concesiones del Moll d'Aragó se han adjudicado a Ership y Aralogic, que darán preferencia a la expedición de mercancías por vía ferroviaria.

La concesión de Aralogic, empresa logística del conglomerado aragonés Grupo Jorge, es la única que comporta una adaptación de una nave ya existente, de 8.602,4 m2 que actualmente no está destinada al almacenamiento de cereales.

La compañía invertirá 572.181 euros en la adaptación y mejora de la edificación, que tendrá que gestionar un tráfico mínimo de 340.000 toneladas anuales, de las que 280.000 toneladas anuales tendrán que estar expedidas en tren.

En cuanto a Ership, el nuevo almacén que levantará ocupará una superficie de 7.581,55 m2 donde se moverán anualmente un mínimo de 311.000 toneladas de productos agroalimentarios libremente, de las cuales 250.000 se tendrán que expedir por tren.

Esta concesión, que tendrá un periodo de vigencia de 32 años y 84 días, supondrá una inversión de 4,85 millones de euros.