Port de Tarragona avanza en su estrategia para ser un 'hub' de la energía eólica marina

Imagen de la delegación del Port de Tarragona en el WFO. - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del Port de Tarragona ha acudido al World Forum Offshore Wind (WFO) Global Summit 2026, evento referente del sector de la energía eólica marina, en el que ha mantenido diferentes reuniones de trabajo y "constatado el interés creciente de las empresas del sector para convertirlo en un 'hub' que de servicio a los futuros parques eólicos flotantes".

"Los principales actores de la cadena de valor eólica flotante han puesto de relevancia la buena ubicación del Port para dar servicio a los parques del Mediterráneo Occidental y sus características técnicas", explica la infraestructura en un comunicado este viernes.

El puerto ha explicado, de hecho, que el proyecto de ampliación del Moll de Balears proporcionará el calado, superficie y línea de atraque necesarias para desarrollar las operativas vinculadas al desarrollo de la eólica flotante.

También ha hecho énfasis en las condiciones meteorológicas que ofrece Tarragona, la alineación de la Autoridad Portuaria con las administraciones locales y catalanas, la presencia de un tejido tecnológico especializado y la capacidad industrial del territorio como otros elementos clave para convertir el puerto en un 'hub'.

Esta edición del WFO se ha celebrado en Barcelona y reunido a alrededor de 200 asistentes entre el 20 y 21 de enero para "analizar las principales tendencias, retos y oportunidades vinculadas a este tipo de energía renovable".