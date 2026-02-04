Port de Tarragona clausura 'Allognathus: El misteriós cargol de la Muralla' con propuesta familar

Exposición ‘Allognathus: El misteriós cargol de la Muralla’ - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La exposición fotográfica 'Allognathus: El misteriós cargol de la Muralla', que acoge el Museu del Port de Tarragona desde el pasado noviembre, encara sus últimos días con dos propuestas dirigidas al público familiar, informa la infraestructura en un comunicado este miércoles.

El sábado 7 de febrero, su autor, el fotógrafo y ambientalista Ferran Aguilar Anton, ofrecerá una visita comentada para todas las edades y, al día siguiente el domingo, Aguilar ofrecerá un taller de ciencia ciudadana en la Muralla para que los participantes puedan descubrir esta especie en su hábitat.

La exposición, que se puede visitar hasta el 8 de febrero en el Aula d'Activitats del Museu, relata el descubrimiento del allognathus, un pequeño caracol endémico de las Islas Baleares que también se encuentra presente en la muralla de Tarragona desde la época romana, después de haber llegado a la ciudad vía los barcos que atracaban en el puerto.