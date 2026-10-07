El Port de Tarragona convoca nuevas plazas fijas de Policia Portuària

Tres agentes de la Policia Portuària de Tarragona - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Autoritat Portuària de Tarragona ha abierto una nueva convocatoria pública para cubrir nuevos puestos de trabajo de Policia Portuària mediante un proceso selectivo de concurso de oposición que estará abierto hasta el 29 de octubre, informa el Port de Tarragona en un comunicado este miércoles.

La convocatoria también prevé la constitución de una bolsa de trabajo con una vigencia de 24 meses y permitirá disponer de una reserva de personas candidatas para futuras necesidades de personal.

Entre los requisitos para poder acceder están tener 18 años y no haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación, disponer de la titulación requerida, disponer del permiso de conducir B y acreditar el nivel B2 de catalán como mínimo, si bien el proceso también contempla pruebas físicas de velocidad, resistencia y natación.