Port de Tarragona dedica actividades a la memoria del barrio del Serrallo y la Guerra Civil

Imagen aérea histórica del Serrallo. - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha impulsado un conjunto de actividades para preservar y difundir la memoria histórica vinculada al barrio del Serrallo, a la Guerra Civil y al patrimonio documental conservado por el archivo del Port.

La iniciativa se enmarca en el programa Memòria Democràtica 2026, promovido por el Ayuntamiento de la ciudad, informa Port de Tarragona en un comunicado de este miércoles.

Las actividades comenzaron el pasado mayo con una mesa participativa en el Museu del Port con las entidades culturales del Serrallo, y después del verano, continuará con la conferencia 'Los refugios antiaéreos en Tarragona. Conservar la memoria de la Guerra Civil', a cargo del historiador Lluís Balart Bohigas.

La sesión permitirá conocer la historia de los refugios construidos durante el conflicto bélico y "reflexionar sobre la importancia de preservar estos espacios como testimonios materiales de la memoria democrática".

PLACAS Y TALLERES

El 1 de octubre se colocará una placa en memoria de los espacios de la guerra y la represión franquista en Tarragona, delante del emplazamiento del antiguo refugio antiaéreo del Serrallo, en la calle Callao.

Asimismo, el Arxiu del Port de Tarragona organizará, el 5 y el 13 de octubre, el taller 'Explicar historias de archivo. Difundir la memoria', impartido por la documentalista e historiadora Maribel Serra.

La formación, pensada para interesados en divulgación cultural y patrimonial, ofrecerá herramientas para transformar los documentos de archivo en relatos "accesibles y atractivos" para la ciudadanía.