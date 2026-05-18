El Port de Tarragona defiende políticas "activas" para promover el talento femenino en el sector

Imagen de la jornada - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha defendido la igualdad de género y la necesidad de promover el talento femenino en el sector marítimo y portuario a través de políticas activas, en el marco del Día Internacional de la Mujer en el sector marítimo, que se celebra el 18 de mayo, informa este lunes la entidad portuaria en un comunicado.

Durante el acto, organizado conjuntamente por la Autoritat Portuària y la asociación Portuàries, se han presentado los avances hecho en diversos proyectos con perspectiva de género y organizado una mesa redonda con mujeres referentes en la comunidad portuaria de Tarragona.

El presidente del puerto, Santiago J. Castellà, ha asegurado que "incluir el talento femenino en un sector claramente masculinizado" ayuda a la transformación de la infraestructura, y ha alentado la promoción de alianzas en el sector para continuar avanzando en esta línea.

En la primera parte de la jornada, la jefa del departamento de Operaciones Portuarias, Núria Obiols, ha explicado el trabajo hecho hasta la fecha en la creación de una red lila en el recinto, mientras los miembros de la directiva de Portuàries Coia Escoda y Teresa Jacas han presentado la iniciativa Espai Dona para identificar y responder a las necesidades femeninas dentro del sector.

En una segunda parte, han participado en una mesa redonda la directora de operaciones de Transcoma y presidenta de la Associació de Consignataris de Tarragona, Laura Ferrario; la directora comercial de Next Maritime, Yasmin Shaqadan; la directora de servicios, programación y logística del Complex Industrial de Repsol en Tarragona, Ana B. Cifuentes; y la secretaria general de la Autoritat Portuària de Tarragona, Yolanda Vizcarro.

CARGOS DIRECTIVOS

Durante el debate, se ha cifrado en un 19% la fuerza de trabajo del sector marítimo ocupado por mujeres a nivel global, mientras que en las 28 autoridades portuarias españolas, 6 mujeres ocupan la presidencia, 3 son directivas y 9 secretarias generales.

Respecto a las líneas de acción para promover el talento femenino, las cuatro participantes han resaltado la importancia de contar con referentes así como la necesidad de educar en los valores de la igualdad y promover el sector entre las nuevas generaciones como una "clave" para despertar más vocaciones femeninas.