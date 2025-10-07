El Port de Tarragona, distinguido por su trayectoria "ejemplar" en medidas penales alternativas

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, y el resopnsable de Infraestructuras y de los TBC del Port de Tarragona, Pablo Pedro González. - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Secretaria de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Generalitat ha distinguido al Port de Tarragona por su trayectoria "ejemplar" en medidas penales alternativas, informa la infraestructura en un comunicado este martes.

El reconocimiento destaca el "valioso y comprometido" trabajo que el Port de Tarragona realiza con los trabajadores en Beneficio de la Comunidad (TBC).

El galardón fue entregado este lunes por el conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, y recogido por el responsable de Infraestructuras y de los TBC del Port de Tarragona, Pablo Pedro González, acompañado por el presidente, Santiago Castellà.

El proyecto de TBC se inició en 2006, con la acogida de 23 personas en beneficio de la comunidad y en 2024 se beneficiaron del proyecto casi 130 personas.

Desde el inicio, han participado en el proyecto 2.109 personas, cifra que convierta al Port de Tarragona en la institución que acoge más TBC de Catalunya.