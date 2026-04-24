El Port de Tarragona explora sinergias y vías de colaboración con el puerto de Guangzhou (China)

Representantes del Port de Tarragona y del puerto de Guangzhou (China) - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del puerto de Guangzhou (China) ha visitado el Port de Tarragona en un encuentro que ha servido para explorar sinergias y vías de colaboración, informa el enclave tarraconense en un comunicado este viernes.

La delegación china ha realizado una visita a las instalaciones del Port a bordo del barco 'Tarragona Blau' y ha sido recibida por el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, y el presidente de la infraestructura, Santiago Castellà.

El objetivo de la misión china es "fortalecer la cooperación empresarial, económica, comercial y portuaria" entre Guangzhou y los países europeos.

La voluntad es conocer las prácticas de gestión de la planificación de terminales portuarias europeas, mejorar la capacidad de transporte marítimo internacional y avanzar en la cooperación logística.

El Port de Tarragona ha explicado su funcionamiento, los planes de expansión de futuro y las posibles iniciativas de cooperación con el país asiático.