El Port de Tarragona gestionó 29,24 millones de toneladas de mercancías en 2025

Imagen del Port de Tarragona. - PORT DE TARRAGONA

BARCELONA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha cerrado el ejercicio 2025 con un movimiento total de mercancías de 29,24 millones de toneladas, una caída del 7,7% respecto al año anterior, ha informado la infraestructura este jueves en un comunicado.

Pese al descenso, el puerto ha valorado la estrategia de diversificación que ha llevado a cabo durante el ejercicio, que ha registrado hitos "históricos" es sectores clave para la economía del territorio como son las mercancías de carga general o la siderurgia, y que han permitido a la vez compensar parcialmente una coyuntura económica internacional compleja.

En este sentido, un total de 1,79 millones de toneladas del grupo de mercancías de carga general convencional pasaron por el puerto el año pasado, un 15,7% más que el año anterior, junto a 825.000 toneladas de productos siderúrgicos, otro 17% más.

En el sentido contrario, el grupo de líquidos a granel han anotado una contracción del 9,3%, hasta las 18,82 millones de toneladas, aunque se mantienen como el principal grupo de mercancías en el Port de Tarragona, y el tráfico de productos agroalimentarios se situó en 5,79 millones de toneladas.

En el resto de productos estratégicos, la infraestructura ha destacado los 3,63 millones de toneladas de productos químicos que "reafirman el vínculo con el clúster petroquímico", el movimiento de 216.000 vehículos, la cuarta mejor registrada por el puerto.

INVERSIÓN

La ejecución presupuestaria del puerto en el ejercicio se ha situado en un 81,42%, lo que se traduce en 27,38 millones de euros y supone un "salto cualitativo y cuantitativo" respecto al año anterior, cuando la ejecución se situó en un 55,98%.

Gran parte de esta inversión ha ido destinada a proyectos para la conectividad y modernización del puerto, como es la obra de la Terminal Guadalajara-Marchamalo, con 16,8 millones de euros ejecutados, o la reordenación urbanística del entorno de la sede del Port de Tarragona.

RESULTADOS PROVISIONALES

Según los datos provisionales compartidos en el mismo comunicado, el Port de Tarragona ha cerrado el ejercicio con una cifra de negocio de 65,6 millones de euros y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 32,2 millones de euros.

El resultado antes de impuestos, por su parte, se ha situado en 11 millones de euros, mientras que respecto a la posición financiera, el puerto cuenta con un nivel de endeudamiento de 28,1 millones de euros.