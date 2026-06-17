El Port de Tarragona impulsa un nuevo PortAutors de fomento de los talentos musicales emergentes

Momento de la grabación del videoclip de 'Indecision' - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona impulsa este 2026 una nueva muestra PortAutors, que pretende fomentar los talentos musicales emergentes y la publicación de las bases del concurso se oficializará en las próximas semanas, explica en un comunicado este miércoles.

Con motivo del regreso de la muestra, este mismo miércoles el ganador del Premi Port Tarragona 2022 para la grabación de un videoclip, Gabriel Kazz, ha publicado el vídeo musical de la canción 'Indecision', que ha sido grabado dentro del recinto portuario.

La muestra nació en 2018 para favorecer el descubrimiento de nuevo talento musical, "especialmente del territorio", y dotar a las personas y grupos participantes de herramientas para promocionar su trabajo musical; y el Teatret del Serrallo es el equipamiento cultural encargado de la organización.