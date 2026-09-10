El Port de Tarragona inaugura una experiencia inmersiva en el Refugi 1 del Moll de Costa

Imagen de 'Ecos del Port', la experiencia inmersiva que se puede visitar en el Port de Tarragona. - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha inaugurado este jueves la experiencia inmersiva 'Ecos del Port' en el Refugi 1 del Moll de Costa, una propuesta artística de la plataforma Jardí Digital que constituye un "espacio de encuentro entre el patrimonio marítimo, la memoria y las artes digitales".

La muestra es gratuita y se podrá visitar hasta el 20 de septiembre, y se enmarca en la programación de 'NOW FEST', el festival de creatividad digital impulsado por Jardí Digital, informa el Port de Tarragona en un comunicado.

Ha explicado que 'Ecos del Port' invita a descubrir una "nueva mirada sobre el puerto y su relación con la ciudad a través de un recorrido inmersivo que combina proyecciones, instalaciones audiovisuales y creación digital".

Ha añadido que la muestra convierte el Moll de Costa en una "arquitectura audiovisual donde luz, imagen y sonido envuelven completamente al público".

La inauguración ha contado con la participación de la directora de Port i Ciutat del Port de Tarragona, Teresa Jacas; el diputado de la Diputación de Tarragona, Òscar Sánchez; la gerente de GALP Costa Daurada, Claudia Masdeu, y la directora y comisaria de la exposición, Daviana Muñoz.