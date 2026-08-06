El Port de Tarragona inicia los trabajos para electrificar el muelle de Balears

Un crucero en el muelle de Balears del Port de Tarragona - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha iniciado los trabajos para electrificar el muelle de Baleares y ha abierto licitaciones para el despliegue del sistema onshore power supply (OPS), informa en un comunicado este jueves.

Está previsto que la electrificación de este muelle suponga una inversión de 22 millones de euros, de los que 6,6 millones serán financiados por la Unión Europea.

Actualmente, se está construyendo un centro de distribución y control de la electricidad, y durante agosto se iniciarán los trabajos para instalar una estación transformadora ubicada en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL).

Además, está licitando tres grandes actuaciones que prevén desplegar 6,5 kilómetros de red eléctrica terrestre y 640 metros de red eléctrica submarina a través de la perforación de un túnel que debe unir los muelles de Andalusia y Catalunya.

El Port ha explicado que el sistema OPS permitirá que los cruceros se conecten a la red eléctrica cuando estén atracados en el enclave y apagar los motores auxiliares.