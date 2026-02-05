El Port de Tarragona y Lleida refuerzan su alianza logística para impulsar su competitividad

Representantes de ambas entidades se han reunido este jueves. - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Autoritat Portuària de Tarragona y el Ayuntamiento de Lleida se han reunido este jueves para impulsar vías de colaboración que consoliden un eje logístico "fuerte y competitivo entre ambos territorios", ha explicado la infraestructura portuaria en un comunicado.

En concreto, el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha participado en una visita al Port de Tarragona junto con el presidente del puerto, Santiago J. Castellà, para conocer sus principales proyectos estratégicos, especialmente los relacionados con la intermodalidad ferroportuaria.

En concreto, ambas entidades han destacado la importancia estratégica del desarrollo de una terminal ferroviaria en el futuro polígono de Torreblanca Quatre Pilans (Lleida), "tanto para la economía de Lleida como para la mejora de la cadena logística del Port de Tarragona".

Castellà ha dicho que el establecimiento de sinergias entre ambos territorios y el desarrollo de nuevas terminales serán determinantes para reforzar el rol del Port "como 'hub' logístico de referencia en el nordeste peninsular y para complementar una Barcelona con escasez de terrenos industriales y logísticos".

Por su parte, Larrosa ha afirmado que Lleida está "tejiendo alianzas" con agentes que permitirán que sus proyectos de desarrollo económico sean referentes a escala regional europea.