El Port de Tarragona lleva a cabo el embarque de dos silos industriales de gran tonelaje

Embarque de dos silos industriales - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La terminal de Euroports, en el Moll de Castella del Port de Tarragona, ha llevado a cabo la recepción, estiba y carga de dos silos industriales de gran tonelaje a bordo del barco MV Maestro, con destino al puerto de Hamburgo (Alemania).

Este hito logístico confirma la posición del Port de Tarragona como "nodo de referencia" para el tráfico de 'Project Cargo' (cargas especiales y de grandes dimensiones) en el Mediterráneo occidental, informa el puerto en un comunicado este jueves.

Los silos, que miden 26 metros de longitud, 5 metros de diámetro y tienen un peso unitario superior a las 30 toneladas, se han fabricado en la demarcación de Tarragona y se exportan como parte de un proyecto industrial de alcance europeo.

En una primera fase, la recepción de las piezas en la terminal se hizo con dos grúas 'reach stackers' (vehículo autopropulsado para mover cargas de gran tonelaje) que operaron en tándem frente a la envergadura y el peso de los elementos.

La operativa de embarque requirió el uso de transporte especial autopropulsado (SPMT) por en el traslado a pie de muelle, medios de izada para colocar los silos en la bodega del MV Maestro, y trabajos de soldadura y trincaje para asegurar la carga para la travesía marítima.