El Port de Tarragona participa en la World Hydrogen Week y se posiciona como hub de hidrógeno

Mesa redonda en la que ha participado el Port de Tarragona - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del Port de Tarragona ha participado en la World Hydrogen Week 2025 que se ha celebrado en Copenhague (Dinamarca), donde ha buscado reforzar su posicionamiento como futuro hub europeo de hidrógeno y captura, uso y almacenamiento de carbono (CCUS).

En un comunicado de este miércoles, la infraestructura ha explicado que se trata de un evento que es de "los más punteros sobre estas actividades esenciales en un contexto de transición energética".

En concreto, el puerto ha intervenido en una mesa redonda sobre "las oportunidades que el desarrollo de la economía del hidrógeno abre en los puertos y en el transporte".

Además, la delegación ha podido "establecer nuevos contactos tanto en lo referente a la cadena de valor del hidrógeno como de CCUS, que han permitido detectar nuevas oportunidades de negocio".

Estas son dos de las líneas de negocio que está trabajando el puerto con "el objetivo de atraer nuevos tráficos en el futuro, que consoliden el rol de Tarragona como uno de los principales puertos petroquímicos de la Mediterráneo".