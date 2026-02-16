El Port de Tarragona presenta un nuevo plan de innovación hasta 2030

Imagen de un acto en el Port de Tarragona. - PORT DE TARRAGONA

BARCELONA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha presentado un nuevo plan de innovación con el objetivo de llegar a 2030 siendo un "puerto de referencia" en el Mediterráneo en innovación aplicada a la digitalización, sostenibilidad y eficiencia, ha explicado la infraestructura este lunes en un comunicado.

El plan, bautizado como Pla Innovare y presentado a los diferentes grupos de interés de la infraestructura, establece una hoja de ruta con 19 acciones englobadas en 5 ámbitos de actuación, y es una actualización al contexto normativo, sectorial y global respecto al plan con el que contaba el puerto desde 2018.

El presidente de la Autoritat Portuària de Tarragona (APT), Santiago J. Castella, ha afirmado que la innovación tiene un papel imprescindible en la economía y determinante en el futuro de los puertos, que "contribuyen a la reindustrialización y la autonomía estratégica de Europa".

El objetivo del plan se articulan respecto a los tres ejes de digitalización, sostenibilidad y eficiencia y seguridad de las operaciones, y que responden a las tendencias más relevantes de la actividad portuaria, ha defendido la infraestructura.

Además de impulsar la innovación en el Port de Tarragona, el Pla Innovare también prevé hacerla extensiva al conjunto de la comunidad portuaria y a escala territorial.

CALENDARIO

El plan se activará en tres fases, una primera de planificación que tendrá lugar en el primer semestre de 2026, a la que seguirá la activación de acciones, relacionadas con la implementación de la IoT, la automatización o las energías renovables, entre otras, durante el segundo semestre del ejercicio y 2027.

La consolidación del plan se llevará a cabo entre 2028 y 2030, momento en el que se prevé que las actuaciones impulsadas "consigan un grado de madurez y arraigo dentro del puerto".