El Port de Tarragona presenta sus proyectos relacionados con nuevos combustibles en una jornada

TARRAGONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha participado esta semana en la II Jornada del Amoníaco Renovable y ha presentado sus proyectos para atraer tráfico de importación y exportación relacionado con los nuevos combustibles, según ha informado este viernes en un comunicado.

Organizada por la Asociación Española del Amoníaco Renovable (Aear), la jornada ha reunido a "los principales actores involucrados en la producción y logística del amoníaco renovable".

Según el Port de Tarragona, el encuentro le ha permitido reforzar su "posicionamiento como puerto referente al Mediterráneo para la importación y exportación de combustibles y nuevos productos energéticos con baja o nula huella de carbono".