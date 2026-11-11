El Port de Tarragona reabre los accesos terrestres

Un acceso al recinto - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha reabierto los accesos terrestres progresivamente a partir de este miércoles a mediodía, después de que los principales accesos viarios del recinto portuario (A-27, Moll de Reus, Llevant) estuvieran cerrados durante la mañana por la presencia de piquetes informativos de la huelga general.

El acceso por el Eix Transversal se ha reabierto parcialmente a las 13.30 y los accesos del Moll de Reus y de Llevant se han reabierto a primera hora de la tarde, informa en un comunicado.

Los servicios mínimos que estableció el Ministerio de Tranportes se han cumplido "íntegramente", y el 100% del personal de las principales empresas concesionarias del recinto ha estado activo pero teletrabajando.

El presidente de Port Tarragona, Santiago J. Castellà, ha mostrado en nombre de la Autoritat Portuària de Tarragona el respeto al derecho de protesta y ha valorado que "las acciones llevadas a cabo a los accesos portuarios, hasta el momento, se hayan desarrollado sin incidentes".

VEHÍCULOS Y FERROCARRIL

La circulación de camiones y turismos por el recinto se ha reducido un 88,86% entre las 0 y las 14 horas respecto al mismo día del año pasado.

Respecto a las operativas con ferrocarril, se han cancelado las salidas planificadas por la mañana, que han quedado pendientes de reprogramar cuando se reestablezca la circulación a los accesos portuarios.

Al reabrirse el acceso a la A-27 se podrán retomar gradualmente las operativas logísticas.