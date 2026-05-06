Port de Tarragona recibe una subvención de 24 millones que da luz verde a su eólica marina

Panorámica del Port de Tarragona - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Autoritat Portuària de Tarragona ha obtenido 24 millones de euros de la primera convocatoria de las ayudas Port Eolmar, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para financiar la ampliación del Moll de Balears, informa este miércoles en un comunicado.

El proyecto está destinado a operativas de construcción, montaje, logística, mantenimiento y/o integración de los aerogeneradores flotantes que conformarán los futuros parques eólicos marinos del Mediterráneo Occidental.

La segunda fase del Moll de Balears, que supondrá una inversión pública de 80 millones de euros, sumará 22 hectáreas más, que se destinarán a operativas relacionadas con la eólica marina flotante.

Se prevé que las obras empiecen el próximo año y que esté plenamente operativo a finales de 2029, "coincidiendo con el pistoletazo de salida de los grandes proyectos eólicos marinos previstos en el Mediterráneo Occidental".

El proyecto de Port de Tarragona ha recibido una puntuación de 73,91 puntos sobre 100, siendo el puerto de la región mediterránea con más puntuación, lo que "demuestra la madurez y la seriedad del proyecto" y le ha permitido obtener la totalidad de la subvención solicitada.

CERCANÍA Y EXPERIENCIA

"Hace tiempo que trabajamos para que Tarragona sea uno de los principales hubs para el sector de la eólica marina flotante. Obtener estas ayudas es fundamental para acelerar nuestra estrategia", asegura el presidente de Port de Tarragona, Santiago J. Castellà.

"Ofrecemos proximidad respecto a los futuros parcos eólicos, tenemos experiencia en operativas de alta complejidad con grandes estructuras, unas condiciones climáticas óptimas y un nuevo espacio, como es la ampliación del Moll de Balears, que proporciona las condiciones necesarias de superficie y calado para realizar este tipo de operativas altamente especializadas", añade Castellà