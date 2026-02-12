Port de Tarragona reduce parcialmente su operativa por la alerta de viento

El temporal ha dejado ráfagas de viento máximas de 92 kilómetros por hora. - PORT DE TARRAGONA

BARCELONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Port de Tarragona ha reducido total o parcialmente algunas de las operativas que se llevan a cabo en la infraestructura ante la alerta de viento que afecta Catalunya este jueves, con previsión de retomar la normalidad esta tarde.

Funcionan con normalidad los servicios de entregas en camión y las básculas, así como la actividad ferroviaria, mientras que la actividad de estiba se ha paralizado temporalmente, con previsiones de retomar la actividad la tarde de este jueves, explica el puerto en un comunicado.

Respecto a las operativos de los barcos, el Port detalla que funcionan "con normalidad" las operaciones en el Moll de la Química y el Moll de Cantàbria (vehículos), mientras que las operativas con grúas, para productos agroalimentarios y minerales, están a la espera de una mejora de las condiciones meteorológicas, también con previsión de retomar la actividad a las 20.00 horas de este jueves.

"Port de Tarragona garantiza la seguridad de las personas, infraestructuras y servicios que ofrece ante el episodio de fuertes vientos derivados del paso de la borrasca Nils", explica la entidad, por lo cual también ha cerrado preventivamente el KM 0 o Passeig de l'Escullera, un tramo de acceso peatonal.

Según la información compartida por el Port de Tarragona, el temporal ha dejado ráfagas de viento de máximas de 92 kilómetros por hora en la estación meteorológica instala en el puerto, lo que ha ocasionado afectaciones puntuales en equipamientos del recinto.