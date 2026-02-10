El Port de Tarragona refuerza su posicionamiento como hub de exportación de hidrógeno renovable

Momento del encuentro. - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del Port de Tarragona ha participado en el 3 Congreso Nacional del Hidrógeno Verde, celebrado en Huelva, con el fin de reforzar el posicionamiento del enclave como futuro hub de exportación de hidrógeno verde, informa en un comunicado este martes.

Los representantes del Port han realizado una quincena de contactos y han destacado que la ubicación de la infraestructura "es clave para la exportación" del hidrógeno producido en la Península Ibérica.

Además, la participación en el encuentro ha permitido conocer la situación actual del sector en el ámbito ibérico y el nivel de desarrollo de los principales proyectos de producción de hidrógeno.

El Port ha destacado su "trayectoria consolidada" en la gestión de líquidos a granel, su 'know how' como principal socio logístico del polo químico de Tarragona, sus instalaciones y las conexiones terrestres con su hinterland.

Por otro lado, en el encuentro se ha subrayado la necesidad de garantizar la disponibilidad y un coste competitivo de la energía eléctrica.