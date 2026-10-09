Port de Tarragona se reúne en Madrid con cargadores de fruta de España, Sudamérica y África

Imagen de la delegación del puerto en Fruit Attraction - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Representantes del Port de Tarragona han mantenido reuniones con importadores y exportadores de fruta Lleida, Aragón, Sudamérica y el norte de África, en el marco de la feria Fruit Attraction, que se ha celebrado en Madrid entre el 6 y 8 de octubre, informa en un comunicado este viernes.

Durante la feria, el puerto ha presentado a los diferentes profesionales del sector hortofrutícola las infraestructuras y servicios que pueden reforzar el transporte de fruta fresca, y ha puesto en valor los proyectos que ampliarán la oferta logística del Port de Tarragona y su terminal especializada en la manipulación de fruta refrigerada Fruport.

Uno de los proyectos presentado ha sido la futura terminal multipropósito del muelle de Andalucía, que permitirá ampliar las opciones de manipulación de mercancías e incrementar así el tráfico de fruta en contenedor, ha explicado el puerto.

Además, la delegación también ha contactado con empresas de transporte y logística por carreteras que se han mostrado interesadas en colaborar en los futuros desarrollos del puerto, ha detallado la infraestructura.

En concreto, la promoción comercial del Port de Tarragona en este ámbito ha incluido las terminales ferroviarias de la Boella, en el propio recinto portuario, y de Guadalajara-Marchamalo, que está pendiente de licitación, y que forman parte de la estrategia para mejorar la conexión con el centro de la península.