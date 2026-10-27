El Port de Tarragona suma 22,9 millones de toneladas movidas hasta septiembre

Archivo - Vista aérea del Port de Tarragona - PORT DE TARRAGONA - Archivo

TARRAGONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha cerrado los tres primeros trimestres del año con 22,9 millones de toneladas movidas, un 6,3% más que en el mismo periodo del año pasado, informa en un comunicado este martes.

Septiembre se cerró con 2,8 millones de toneladas movidas, un 6,3% interanual más y la mayor cifra en el noveno mes del año desde 2017.

El enclave ha explicado que el incremento de las cifras se explica por tres factores: el impulso del crudo de petróleo, la cosecha de cereales y el peso creciente de los productos químicos y los biocombustibles.

Por tipos de carga, los líquidos a granel alcanzaron los 14,86 millones de toneladas hasta septiembre, un 6,1% más, mientras que los sólidos a granel sumaron 6,6 millones, un 8,7% más.

Por su parte, los accesos terrestres registraron 1,88 movimientos de vehículos hasta septiembre, un 5,1% más, mientras que han atracado en el Port 1.670 barcos, un 2,3% más.