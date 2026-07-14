El portavoz de Junts en Cambrils (Tarragona) será el alcaldable de Aliança Catalana en 2027

Oriol Gés, Enric Baza y Aurora Fornos en la presentación de Baza como alcaldable de Aliança Catalana en 2027 en Cambrils (Tarragona) - ALIANÇA CATALANA

TARRAGONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts en el Ayuntamiento de Cambrils (Tarragona), Enric Daza, será el alcaldable de Aliança Catalana (AC) en las elecciones municipales de 2027, ha informado AC este martes en un comunicado.

El anuncio fue este lunes en un acto celebrado en Cambrils, en el que Daza estuvo acompañado por el secretario de Organización de AC, Oriol Gés, y por la secretaria de política institucional, Aurora Fornos.

Daza explicó que ha decidido ser el candidato de AC tras una "profunda reflexión", compartida con el colectivo Més Cambrils.

Añadió que asume el reto con "la misma ilusión y más experiencia que nunca", y afirmó que Cambrils necesita recuperar el liderazgo, la ambición y la capacidad de gestionar, según él.

El grupo municipal de Junts per Cambrils lo integran los concejales Enric Daza, Laura Mellau y Teresa Recasens.

Según ha podido saber Europa Press, Recasens prevé comparecer este mismo martes para "aclarar la decisión política que ha tomado".