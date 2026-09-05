Portbou (Girona) registra la temperatura mínima más alta en un septiembre en Catalunya con 28,5 Cº

Mapa de temperaturas mínimas este sábado en Catalunya - METEOCAT

GIRONA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La estación de Portbou-Coll dels Belitres (Girona) ha registrado la temperatura mínima más cálida que se ha medido en Catalunya en un mes de septiembre, con 28,5 Cº, ha informado el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) en un mensaje en 'X'.

Por su parte, la estación de Barcelona-Can Bruixa ha medido 26,5 Cº de temperatura mínima este sábado.

Esta es la noche número 62 de este 2026 en la que la temperatura no baja de los 25 Cº en este punto de Barcelona, superando las 51 registradas en 2003, que era el dato más elevado de la serie histórica desde 1987.